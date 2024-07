Roma, oggi il raduno con De Rossi. Amichevole con il Latina

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione della Roma, la prima completa sotto la guida di Daniele De Rossi. La bandiera romanista ha dato appuntamento ai suoi giocatori in mattinata, quando la squadra si ritroverà e rimarrà a dormire a Trigoria. Una giornata in più per fare gruppo, mentre domani ci saranno i primi passaggi formali, con i test medici e fisici di mattina e le prime esercitazioni sul campo nel pomeriggio. Qualche giorno di ferie ancora per i nazionali. Chi invece potrebbe tornare subito al servizio di De Rossi è Zalewski, uscito ai gironi e che ha già cominciato ad allenarsi individualmente. Nel frattempo continua a delinearsi il programma delle amichevoli: una di queste sarà contro il Latina il 17 luglio alle ore 18. Cinque giorni dopo, il 22, ci sarà la trasferta in Slovacchia, dove ci sarà l’amichevole con il Kosice. Una settimana prima dell’inizio del campionato invece, il 10 agosto, ci sarà il “derby dei Friedkin” con l’Everton in Inghilterra, dove la Roma svolgerà la seconda parte del ritiro.