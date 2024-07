Roma, occhi su En-Nesyri

[...] Il tempo comincia a stringere, così il responsabile dell'area sportiva giallorossa oltre a seguire sempre con attenzione Konaté del Salisburgo ha riallacciato soprattutto i contatti con il Siviglia per Youssef En-Nesyri. Un nome che è da sempre nella lista di Ghisolfi, ma al quale aveva preferito Sorloth anche per via della concorrenza sul marocchino che, in scadenza tra una stagione, aveva attirato l'attenzione di più di un club. [...] Il rebus più grande che la Roma vuole risolvere è quello legato al Fenerbahçe. Il club di Mourinho è da tempo sul giocatore, ha presentato diverse proposte sia a lui sia al Siviglia ma ancora non è riuscito a chiudere la trattativa. L'offerta è troppo bassa, come ha riferito anche il diesse del club andaluso (ma senza citare la squadra) che si è riservato del tempo per accettare nuove proposte. [...] Adesso quindi è una questione di tempo e di guizzi: se Ghisolfi vorrà davvero affondare il colpo sul marocchino, dovrà farlo in tempi record per evitare la chiusura della trattativa con il club turco. [...] Matias Soulé invece non ha dubbi e lo ha fatto presente anche al suo agente che si trova a Torino e che ieri ha avuto un contatto con la dirigenza bianconera per fare un punto della situazione. L'argentino vuole la Roma, lo ha detto alla Juve, lo ha detto anche ad alcuni suoi compagni di squadra e la famiglia è d'accordo nel proseguire l'avventura in Italia invece di ricominciare in un altro campionato dove il ragazzo avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. [...] Ghisolfi sta studiando la miglior offerta (intorno ai 25 milioni) da presentare ai bianconeri che sperano ancora di cedere il giocatore all'estero per evitare rimpianti e dirottare Chiesa a Trigoria. [...]

(corsport)