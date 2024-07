Roma, manca il numero 9: sprint Sorloth-Dovbyk

Ghisolfi cerca i gol in Spagna. Forse per caso, o forse no, ma i centravanti che la Roma sta trattando o ha trattato in questa sessione di mercato nell’ultima stagione hanno quasi tutti giocato e fatto bene nella Liga. Sfumati con il passare dei giorni Morata, Strand Larsen e En-Nesyri, che hanno preso altre strade rispetto a Trigoria, ora la short list si è ridotta a due soli nomi: Sorloth e Dovbyk, rispettivamente secondo e primo miglior marcatore della Liga. Per quanto riguarda il norvegese del Villarreal, forte dell’accordo con il calciatore, la Roma ha tentato a più riprese l’affondo, senza però arrivare mai ai 35 milioni richiesti dalla società spagnola. L’alternativa è Dovbyk, 24 reti lo scorso anno in Liga, del Girona, promesso sposo dell’Atletico Madrid. La trattativa con i colchoneros, però, non si è ancora concretizzata e Ghisolfi sta provando ad inserirsi. Anche De Rossi si è mosso in prima persona telefonando all’attaccante ucraino per spiegargli la centralità che avrebbe nella rosa giallorossa. […]

(Corsera)