Roma, mai speso così tanto a inizio luglio negli ultimi 10 anni

[...] C'è un dato che fa emergere chiaramente la strategia dei Friedkin per la Roma: mai, negli ultimi 10 anni, a inizio luglio la società aveva investito così tanto per il mercato. E anche quando lo aveva fatto (Monchi-Pallotta nel 2018) aveva speso a fronte di importanti cessioni: 72 i milioni usciti dal bilancio per i vari Coric, Bianda, Pastore, Cristante, Zaniolo e Santon, 43 quelli entrati per Tumminello e Nainggolan. Totale, quindi, 29. Dan e Ryan Friedkin, che oltre a non avere in casa grandi giocatori con cui fare plusvalenza, non hanno neppure gli incassi della Champions, ne hanno già messi sul tavolo 30, a fronte di 5 incassati, tra il riscatto di Angelino (5.1 milioni) e gli arrivi di Sangaré (1.8) e Le Fée (23 milioni). A tutto questo, poi, vanno aggiunti i 12 milioni complessivi stanziati, in tre anni, per l'ingaggio di De Rossi e del suo staff. [...]

Nel 2018, l'anno in cui la proprietà Pallotta a questo punto del mercato aveva già speso 29 milioni, il club si preparava a far sorridere le casse con i 62.5 milioni (più bonus, tutti maturati) di Alisson. [...]

(corrieredellosport.it)

