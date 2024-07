Roma, il primo gol lo segna Dybala. Le Fée convincente

[...] Buona la prima per Enzo Le Fée, a segno all'esordio giallorosso nel 6-1 contro il Latina. Il centrocampista francese a fine partita ha parlato dei suoi primi giorni a Trigoria e di come ha reagito alla chiamata della Roma. "E' stata una sorpresa - le sue parole - perché sono reduce da una stagione che non è stata positiva per me e in cui ho avuto anche due infortuni. E' stata un'opportunità che ho voluto cogliere perché volevo lasciare il mio paese per fare nuove esperienze". [...] "De Rossi? Mi chiede di toccare tanti palloni e di fare legame tra difensori e centrocampisti, tutte cose che mi piace molto fare".

Ha cominciato a farle nei 45 minuti giocati ieri contro il Latina, in una formazione senza i nazionali, Abraham e Bove, rimasti a riposo a scopo precauzionale per un lieve affaticamento muscolare, e con Dybala schierato falso nueve con Joao Costa, Baldanzi e Solbakken alle spalle nel 4-2-3-1. L'argentino, che ha colpito anche due pali, ha segnato il primo gol stagionale su calcio di rigore. [...] Di Solbakken, Pisilli e Le Fée i gol nel primo tempo. Nella ripresa una doppietta di Graziani ha fissato il risultato sul 6-1 [...]

