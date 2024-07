Roma, il mistero Abraham. Mancano le offerte per finanziare il mercato

Stasera dovrebbe essere al centro dell'attacco romanista contro il Kosice - ha saltato l'esordio con il Latina per un leggero fastidio muscolare -, ma il futuro di Tammy Abraham è ancora tutto da scrivere. [...] L'attaccante inglese è l'uomo indicato per far entrare in cassa una cifra necessaria al direttore sportivo Ghisolfi per piazzare il "doppio colpo", esterno (Soulé) più centravanti, ma al momento tutti gli interessamenti che in queste settimane ci sono stati nei suoi confronti, qualcuno dalla Premier (Everton e West Ham) e qualcuno dall'Italia (il Milan e la Juventus alla ricerca di un attaccante di scorta) non si sono concretizzati. [...] Al momento, quindi, la situazione è in stand-by. [...] Congelati, quindi, i nomi del norvegese Sorloth e del canadese David, è sfumato definitivamente il marocchino En-Nesyri, che ha deciso di accettare l'offerta molto ricca del Fenerbahçe allenato da Mourinho. [...] Piacciono Konaté del Salisburgo e Mateta del Crystal Palace. Per quanto riguarda Soulé, invece, ogni momento potrebbe essere buono per sbloccare la trattativa con la Juventus, che non ha altre offerte per l'argentino che si è promesso alla Roma. Ghisolfi, insomma, è nelle condizioni di decidere quando affondare il colpo decisivo, magari alzando la cifra relativa ai bonus e inserendo una percentuale sulla futura rivendita per andare incontro alla richiesta juventina [...].

(corsera)