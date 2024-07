Roma, il dono di Calafiori

Nella canicola velata di Herzogenaurach, dove di solito l'erba viene gratificata dalle piroette di Musiala, Matias Soulé volteggia e riflette su un momento di sospensione: restare alla Juventus non sarebbe male, evidentemente, ma se dall'altra parte del tiro alla fune c'è la Roma con Dybala e Paredes a incitare la tentazione di buttarsi è inevitabile. E potrebbe essere anche il trasferimento di Calafiori, come vedremo, a facilitare la svolta. [...] De Rossi già gli ha detto come pensa di valorizzarlo, di esaltarlo, incontrando un'adesione quasi entusiastica nel giovane interlocutore. [...] Nelle ultime lo stallo non è stato scalfito da alcun tentativo. Ma la Roma conta di convincere la Juventus, sulla base dell'accordo quinquennale già raggiunto con Soulé. [...] In Inghilterra, Soolé conta di andare con la Roma il 4 agosto, nel mini ritiro organizzato nella Coverciano brit. Potrebbe aiutarlo indirettamente un quasi coetaneo, Riccardo Calafiori, che sta anddanndo all'Arsenal. C'è una storia di soldi "nascosti" che rende felice anche la Roma: in pratica il Basilea, che ha venduto al Bologna il difensore della Nazionale lo scorso anno, sarebbe tenuto a riconoscere ai Friedkin una percentuale del 40% sulla...sua percentuale del 50%. Si tratta, secondo i calcoli dell'ufficio legale di Trigoria, di circa 8 milioni se le cifre del trasferimento a Londra sono quelle di cui si parla in queste ore. [...] Almeno di questo sono convinti gli avvocati della Roma, che hanno già inviato al Basilea una lettera per pretendere il pagamento di quanto ritengono sia stato pattuito all'epoca. C'è grande irritazione tra i dirigenti per il comportamento della controparte, diretta dai fratelli ex calciatori Degen [...] Adesso la Roma aspetta il denaro, che è tutto plusvalenza essendo proveniente da un prodotto del settore giovanile. [...]

(corsport)