Roma, i Friedkin bocciano la tuta con i colori laziali

La tuta "incriminata" è stata tolta dal mercato e Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma, è stato (per il momento sospeso). C'è voluto l'intervento a gamba tesa dei Friedkin e del Ceo Lina Souloukou per mettere fine alle tante polemiche montate riguardo al lancio da parte di Adidas di un kit per la prossima stagione che richiamava troppo, a detta dei tifosi, i colori della Lazio e poco quelli della Roma. [...]

La società giallorossa ha fatto sapere di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Michael Wandell, responsabile (ma non l'unico) del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25, che è stato già sospeso dalle sue funzioni. [...] Qualcuno ha parlato di un "regolamento dei conti" nei confronti di Wandell da parte del Ceo Souloukou, con cui in passato ci sarebbero state delle divergenze, ma la maggior parte dei tifosi ha applaudito la decisione della società, soddisfatti del fatto che i Friedkin "che si sono sempre vantati di essere custodi della Roma, dei suoi valori e dei suoi colori" abbiano accolto in pieno la protesta. [...]

(corsera)