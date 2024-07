Roma-Chiesa pista calda. Sancho freme

Se la Roma [...] è sempre più vicina a Federico Chiesa, la Juventus lavora da tempo per garantire a Thiago Motta un'alternativa all'altezza della situazione. [...] La più intrigante arriva dall'Inghilterra dove Jadon Sancho e il Manchester United si sono trovati (stranamente) d'accordo su una questione: entrambi ritengono opportuno trovare una soluzione per il suo futuro. [...] Si lavora quindi sul prestito, magari supportato da un diritto di riscatto e da una postilla onerosa. [...]

Tutta questa accelerazione è motivata, come dicevamo, dal fatto che la Roma fa sul serio per Federico Chiesa. Il dt giallorosso Ghisolfi è al lavoro per regalare a Daniele De Rossi il rinforzo tanto atteso e desiderato. Per questo ha già incontrato negli ultimi 20 giorni per ben due volte l'agente dell'esterno offensivo Fali Ramadani. La Juve è scesa a quota 25 milioni come richiesta. [...] Sul tavolo un triennale con opzione per il quarto anno da 5,5 milioni a stagione che renderebbero Chiesa il più pagato della rosa romanista dopo Paulo Dybala. Previsto per settimana prossima un nuovo appuntamento che potrebbe sfociare in una prima offerta ufficiale alla Juve. Nella Capitale puntano a strappare il numero 7 ai bianconeri in saldo per 15-20 milioni. Ci sarà da trattare. [...]

(Tuttosport)