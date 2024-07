Roma, c’è il sì di Sara: si tratta con il Norwich

LEGGO (F. BALZANI) - Garra in difesa e un cambio passo a centrocampo. De Rossi, a una settimana dal raduno, ha ribadito le sue richieste. Così, oltre a Le Fée, c’è il ritorno di fiamma per Gabriel Sara, che ha già detto sì ai giallorossi. Il Norwich ha aperto la cessione fissando il prezzo a 20 milioni per il brasiliano con 13 gol e 12 assist nell’ultima Championship.

Sara prenderebbe il posto di Sanches mentre Le Fée è visto come il dopo Aouar. In difesa avanza la candidatura di Valentini del Boca. Il centrale di origini italiane conosce bene De Rossi ed è sponsorizzato da Samuel e Burdisso. Ha il contratto in scadenza a dicembre, per averlo prima servono almeno 6 milioni. È ufficiale l’arrivo di Buba Sangaré dal Levante per 1,6 milioni più il 10% di rivendita. Saluta, infine, Spinazzola: "Mi avete dato luce nei momenti bui, Roma per sempre nel cuore".