Roma, c’è anche Dovbyk. L’ucraino dice sì, pronta l’offerta per il Girona

Artem, la Roma e un entusiasmo che cresce col passare delle ore. E nel festival dei paragoni che impazza tra i tifosi giallorossi, non serve nemmeno spingersi oltre il Raccordo: se l’ultimo acquisto Matias Soulé può diventare il nuovo Paulo Dybala, il sogno Artem Dovbyk potrebbe ripercorrere le orme di Edin Dzeko, il “Cigno” di Sarajevo, mentre Samuel Dahl e Enzo Le Fée si candidano già a sostituire nell’immaginario giallorosso John Arne Riise e Miralem Pjanic. In quella che potrebbe presentarsi presto come una “gioielleria” itinerante, la Roma dei giovani talenti avanza a passo di carica, cercando anche di arruolare a tutti i costi, entro fine mese, proprio il gigante ucraino del Girona, Dovbyk, con cui c’è ormai un accordo totale su contratto e ingaggio e per il club spagnolo che o potrebbe accettare nel giro di 48 ore l’ultima offerta giallorossa di 32 milioni più 5 di bonus (oltre a una percentuale di rivendita del 10%), sempre più vicina ai 40 della clausola rescissoria. [...]

(Gasport)