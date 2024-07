Roma Capoccia: Friedkin in Comune con il rendering dello stadio

A pochi giorni dai festeggiamenti per i 97 anni della As Roma, Ryan Friedkin si è recato in Campidoglio insieme all'ad della società giallorossa Lina Souloukou per mostrare al sindaco Roberto Gualtieri un video rendering del futuro stadio a Pietralata. "Siamo molto contenti e determinati. Vogliamo costruire un bellissimo stadio", ha detto il rampollo americano al termine dell'incontro. E' la prima volta che il figlio di Dan e vicepresidente esecutivo del club partecipa personalmente a un summit istituzionale. (...) Per arrivare ad aprire i cantieri mancano ancora diversi passaggi, ma se non si parte entro la prima metà del 2025 terminare i lavori entro il centenario giallorosso è praticamente impossibile. Ne è consapevole anche il sindaco Roberto Gualtieri che infatti proprio ieri si è accordato con il club per cercare di accelerare. (...)

(Il Foglio)