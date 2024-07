Roma, bufera tuta "laziale": fuori il responsabile

LEGGO (F. BALZANI) - Bufera sulla Roma. Ieri è stato sospeso Michael Wandell, il direttore del marketing, colpevole di aver avallato la vendita della tuta biancoceleste (ritirata dal commercio dall’Adidas) che aveva fatto infuriare i tifosi. Sul mercato intanto Le Fée è a un passo. Per il centrocampista francese del Rennes filtra ottimismo con la Roma disposta ad alzare leggermente l’offerta e il giocatore che scalpita.

I progetti per l’attacco, invece, vedono Omorodion come scelta primaria. L’Atletico però chiede uno sproposito, così la Roma ha chiesto informazioni per Sorloth. Il norvegese, autore di 23 gol compreso il poker al Real Madrid, ha una clausola da 38 milioni. Il Villarreal, coi conti in rosso, potrebbe accontentarsi di 30. Restano caldi i contatti per Valentini, che potrebbe arrivare a zero a gennaio.