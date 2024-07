Roma, blitz per Dovbyk. Ci siamo: oggi a Girona il vertice finale. Accordo in vista

Da Girona con furore. E, soprattutto, con il nuovo centravanti: Artem Dovbyk. In missione per conto della Roma e del gigante ucraino, che scalpita per raggiungere la Capitale, il d.s. Florent Ghisolfi è partito ieri per la città spagnola, varcandone nel pomeriggio la cinta muraria con addosso occhiali scuri da 007 e una valigetta in mano piena di documenti. (...) E oggi, al termine del vertice definitivo previsto in mattinata, il capocannoniere della Liga diventerà un nuovo giocatore giallorosso. L’accelerata per il bomber è arrivata ieri di buonora. Dopo aver studiato nella notte il rilancio giallorosso da 32 milioni più 6 di bonus, il Girona ha replicato con una richiesta da 35 milioni più 5 (di 40 la clausola rescissoria), sebbene l’ultima offerta della Roma in fondo fosse la stessa dell’Atletico Madrid, già accettata giorni fa e poi svanita di fronte al dietrofront di Dovbyk. Così Ghisolfi si è messo in viaggio, accompagnato dall’agente dell’attaccante, Alex Liundovskyi, già d’accordo con la Roma per un quinquennale da 3 milioni. Qualche ora dopo, a raggiungere i due è stata pure Alona Iurchenko, la consulente legale dell’agenzia ucraina “Alik Fg” che si occupa della stipula dei contratti. La trattativa potrebbe avere oggi il suo punto di caduta nell’aumento della parte fissa dell’offerta, da portare a 34 milioni, cui andranno aggiunti 4 di bonus. (...) Dopo il riscatto di Angeliño e gli acquisti di Sangaré, Le Fée, Ryan e Dahl, l’ucraino è quindi in fase di atterraggio, a Roma. (...)

(gasport)