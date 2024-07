Roma, Berenguer si propone per la fascia

Il mercato della Roma deve ancora decollare, ma le proposte accattivanti per rinforzare la rosa di De Rossi non mancano. Tra queste è emersa in queste ore in Spagna quella che porterebbe a una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Alejandro Berenguer. L’ex esterno del Torino che si è appena liberato a parametro zero dopo 4 stagioni all’Athletic Bilbao con numeri importanti: 28 gol e 20 assist. [...] Alcuni intermediari lo avrebbero proposto anche alla Roma che da quella parte deve pensare al dopo El Shaarawy e potrebbe sfruttare l’ex granata anche in posizione più bassa dove ha appena salutato Spinazzola.

Ventotto anni e uno stipendio di poco inferiore al milione e mezzo, può essere un profilo valido per rinforzare la rosa. [...]

(gazzetta.it)

