Roma: batti 7 colpi. Da Mikautadze a Chiesa e...Ghisolfi si muove, De Rossi aspetta

Le Fée in cassaforte. E ieri Florent Ghisolfi, il nuovo responsabile tecnico della Roma, se l'è coccolato già dal suo sbarco a Fiumicino. [...] Ma da oggi Le Fée va in archivio, perché poi la dirigenza giallorossa si concentrerà su tutto il resto. [...] Il reparto che ha più bisogno dal punto di vista numerico è sicuramente quello arretrato, dove servono almeno 4 pedine: un portiere di riserva, un difensore centrale e due terzini. Come vice Svilar si era puntato prima su Bodart, ma le richieste dello Standard Liegi sono state considerate eccessive. Ed allora si è pensato all'argentino Andrada, che De Rossi conosce bene per averci giocato insieme al Boca Juniors.

Per il ruolo di difensore centrale la prima idea era stata di affidarsi all'esperienza di Hummels, poi alla freschezza in prospettiva di Valentini, ma entrambe le piste sono evaporate. A sinistra, invece, circola il nome di Gallo del Lecce. [...] A destra, infine, Ghisolfi in Francia ha seguito tanti profili, ad iniziare da Doué del Rennes, ma anche Tiago Santos del Lille. [...] Con l'arrivo di Le Fée il centrocampo della Roma trova una pedina in più nel reparto dei titolari. Ad oggi manca ancora qualcos'altro. [...] A De Rossi piace da sempre Prati del Cagliari, che ha avuto con sé alla Spal. [...] E poi c'è il reparto offensivo, dove la Roma deve portare a casa minimo due pedine. [...] Per il ruolo di centravanti piace molto Mikautadze del Metz. [...] Ieri, tra l'altro, è stato accostato ai giallorossi Weghorst (che piace anche all'Ajax) e una pista nuova potrebbe portare a Denkey, del Cercle Bruges. [...]

(gasport)