Roma, anche Arthur con Chiesa: la Juve pensa ad Abraham e Zalewski

Nemiche (storiche) in campo, alleate nel calciomercato. Roma e Juventus potrebbero dare vita ad un asse di mercato per sistemare la rosa di entrambe. La trattativa per Federico Chiesa è solo la punta di un iceberg che coinvolge anche altri calciatori, pronti a darsi il cambio sull’asse Roma-Torino: Abraham, Zalewski e forse Cristante da una parte, Chiesa e Arthur. Per quanto riguarda Chiesa la situazione procede rapidamente, anche perché la Juventus ha fretta di venderlo e la Roma di regalare a De Rossi il primo grosso nome. Chiesa però non è convinto perché spera in un’offerta, che al momento non è arrivata, di una squadra che giochi la prossima Champions. Il prezzo stabilito dalla Juventus, 25 milioni compresi i bonus, è considerato accessibile dalla Roma che però per garantirgli lo stipendio – circa 6 milioni netti a stagione – ha bisogno di “fare spazio” nel monte ingaggi. Per questo tra i vari discorsi affrontati con i bianconeri è spuntato il nome di Abraham, che a Torino farebbe il vice Vlahovic. Possibile inserimento nella trattativa anche di Arthur e Zalewski. […]

(Corsera)