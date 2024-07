Roma, affondo per i difensori

L'allarme in difesa è silenzioso, perché per il momento le priorità a Trigoria da smaltire sono principalmente in attacco. (...) Daniele De Rossi, tra le richieste che ha fatto alla proprietà, ha inserito anche un centrale veloce e di piede destro. Lo vuole a prescindere dal modulo che utilizzerà: se userà la difesa a quattro, avrà bisogno almeno di due riserve di Mancini e Ndicka. Smalling e Kumbulla sono presi in considerazione a fatica. L'inglese è soggetto a troppi infortuni e potrebbe minare l'andamento della stagione come è accaduto lo scorso anno a Mourinho, mentre Marash è troppo lento per il lavoro che chiede il tecnico. (...) Sulla fascia sinistra interessa Samuel Dahl esterno svedese di 21 anni del Djurgarden, squadra di Stoccolma che milita in Allsvenskan arrivata seconda sotto il Malmo. Il costo del cartellino è di circa 3 milioni, ma la trattativa potrebbe chiudersi a 1,5. Un giovane da lanciare nel calcio italiano e che ha giocato sempre titolare in Svezia. Non sarà un titolare (piacciono Gosens e Sergi Cardona), né probabilmente la prima riserva di Angeliño, ma se la trattativa dovesse andare in porto rappresenterebbe quel patrimonio di giovani che il club sta provando a costruire. Si unirebbe a quelli che hanno terminato il percorso nelle giovanili e si stanno approcciando al grande al calcio. (...) A destra piacciono Tiago Santos del Lille e Douè del Rennes, ma entrambi costano 20 milioni. Accostati anche Pubill dell'Almeria e Kamanzi del Tolosa ma nessuno a Trigoria è convinto che possano fare la differenza.

(Il Messaggero)