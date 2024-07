L'appello di Giovanardi: "Ritirare il francobollo dedicato a Italo Foschi"

Italo Foschi fu uno squadrista fascista della prima ora, fu responsabile de] sequestro e dell'omicidio del deputato socialista veneto Giacomo Matteotti e fu, tra le altre cose, anche il fondatore della squadra di calcio AS Roma, nel 1928. Per questo motivo, almeno, in occasione del 14esimo anniversario della sua nascita, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di dedicargli un francobollo. Decisione che è stata accolta da non poche polemiche: non solo in quanto questo riconoscimento sia stato voluto proprio nei giorni in cui viene commemorata la morte di Matteotti, deputato socialista trucidato dai fascisti; ma anche por lo sconvolgimento che questa scelta ha portato alla comunità ebraica. (...) Ne è scaturita una protesta e una proposta guidata dall'Onorevole Carlo Giovanardi (membro della consulta), nei confronti del Ministro Urso per terminare la validità postale di questo francobollo e privarlo di qualsiasi valore filatelico, che il suo ritiro farebbe invece aumentare. L'ultimo tassello a questa vicenda è stato messo 20 giugno scorso, all'ultima Consulta Filatelica presso il Mimit: tutti i partecipanti hanno chiesto di procedere alla immediata cessazione della validità postale e al ritiro dalla circolazione del francobollo dedicato ad Italo Foschi, violento squadrista fascista, sodale di Amerigo Dumini, l'assassino di Giacomo Matteotti, epurato dallo stesso Regime perla sua violenza per dedicarsi poi alla carriera prefettizia, che concluse a Belluno nella RSI nell' autunno del 1943, collaborando con i nazisti alla cattura degli ebrei destinati ad essere sterminati nell'ambito della soluzione finale" scrive Giovanardi. (...)

(L'Identità)