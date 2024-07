Riquelme e Dahl. La Roma a sinistra avrà tante scelte

Le fasce, probabilmente la zona del campo dove Daniele De Rossi vuole più qualità in assoluto. Perché lì si vincono i duelli, gli uno contro uno, si crea la superiorità numerica. Che poi è uno degli aspetti fondamentali della Roma di questa stagione. (...) Il terzino Samuel Dahl non è un gigante, anzi. Tutt'altro. Ma ha corsa e dinamismo, quello che cerca De Rossi. Lo svedese parla già da romanista «Club incredibile, è la mia occasione», tutti i parametri giusti per rientrare nel range dei possibili obiettivi della Roma: è giovane, può essere valorizzato, non guadagna molto ed ha fame. Finora nell'Allsvenskan (la Serie A svedese) ha giocato tutte e 13 le partite del Djurgarden e tutte senza mai lasciare neanche un minuto per strada. È uno dei segreti del secondo posto del suo club, alle spalle della corazzata Malmoe. Insomma, se la Roma dovesse davvero chiudere l'affare (il cartellino costa circa 3,5 milioni di euro) prenderebbe anche un giocatore già "caldo", pronto a essere utile da subito. (...) Davanti, invece, la Roma per la fascia continua a seguire da tempo Rodrigo Riquelme, il canterano spagnolo dell'Atletico Madrid. Rorro - come viene soprannominato da sempre - ha ripreso ad allenarsi giovedì, proprio come tutto il gruppo di Diego Simeone. Ma ci sono almeno tre motivi per cui la Roma spera ancora di poterci arrivare: 1) il 5-3-2 di Simeone che lo "penalizza" dal punto di vista tattico, tenendolo spesso lontano dalla fase offensiva; 2) la concorrenza con il brasiliano Samuel Lino, che anche quest'anno parte come titolare, relegando Riquelme al ruolo di riserva; 3) l'ingaggio, con lo spagnolo che è tra quelli che guadagna meno a Madrid, circa 400mila curo, portandosi dietro il contratto da canterano, con la Roma pronta a offrirgli quasi il triplo. Insomma, a Trigoria Riquelme sarebbe titolare fisso, giocherebbe dove più gli piace e guadagnerebbe di più. Ed allora bisogna solo `superare l'aspetto del cuore, con Riquelme che si deve convincere a lasciare il club per cui tifa..

