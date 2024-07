Rilancio Soulé, tentazione David

LEGGO (F. BALZANI) - Soulé che si avvicina, ma pure la tentazione David. La Roma segue la linea tracciata per rinforzare la rosa: giovani, forti e "leoni". Intesa come fame. Per il 21enne argentino è stata formalizzata la prima offerta da 25 milioni. La Juve non ha accettato, ma come nel caso di Le Fée si tratta di una manovra studiata che porterà in queste ore i giallorossi ad avvicinarsi alle richieste bianconere. La via si dovrebbe trovare a metà strada (30 milioni), con bonus di facile attuazione da spalmare. La volontà di Soulé d'altronde è chiara, e ormai non viene nemmeno presa in considerazione l'ipotesi Leicester scartata anche da Giuntoli. Pronto un quinquennale da 2 milioni. Il suo arrivo non sarebbe alternativo a Dybala, anzi. De Rossi ha intenzione di schierarli entrambi per rinforzare la capacità di tiro e pericolosità in avanti. Ai lati di chi? E qui resta viva la corsa al bomber. En-Nesyri ha detto di nuovo no al Fenerbahce di Mourinho, ma non è l'unica pista. La Roma ha provato a inserirsi per David del Lille, che ha il contratto in scadenza (e quindi un costo inferiore ai 35 milioni) ma pure una serie di corteggiatori agguerriti tra cui Nizza e West Ham. Altri nomi sul taccuino sono quelli di Omorodion e Konaté del Salisburgo. L'unica possibilità di arrivare al canadese è cedere quanto prima Abraham, per il quale però si è raffreddata la pista Milan. Chi in queste ore ha il cuore caldo è Dybala, che domani convolerà a nozze con Oriana e che ieri ha fatto da testimonial per la nuova maglia adidas ispirata a Campo Testaccio. Proprio al podcast della moglie la Joya ha dichiarato: «A Roma sto bene, ho trovato una seconda casa. La finale di Budapest la mia più grande delusione in carriera». Più delle Champions perse con la Juve. Altri soldi, infine, arrivano dall'Arabia: 5 milioni per il giovane Oliveras. Il Trabzonspor, invece, è pronto a un'offerta per Karsdorp.