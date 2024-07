Rilancio Roma per Le Fée

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Nuovo affondo per Enzo Le Fée. Uno dei ruoli da rinforzare nella nuova era targata De Rossi è certamente il centrocampo e il profilo del classe 2000 del Rennes è sicuramente il preferito dal tecnico e da Ghisolfi. Già dai primi contatti il club francese ha stabilito il prezzo del cartellino, valutato non meno di 20 milioni (stessa cifra con la quale era stato prelevato appena 12 mesi fa dal Lorient). Dopo una prima proposta di 15, rifiutata dai rossoneri, la Roma è tornata all'attacco raggiungendo le richieste dei bretoni: 20 milioni, ma comprensivi di bonus. La forbice tra domanda e offerta si è quindi assottigliata, con le due parti che sono sempre più vicine. I francesi sperano di poter alzare la quota fissa, abbassando conseguentemente i premi variabili. Nei prossimi giorni potrebbe dunque esserci l'affondo decisivo da parte di Ghisolfi per regalare a De Rossi il primo acquisto di questa finestra di merca-to. Nel frattempo si studiano anche altri profili: oltre al nome di Kalvin Phillips, si aggiunge quello di Gianluca Busio. Sullo statunitense del Venezia non ci sono solo i giallorossi, ma anche altri club italiani e di Premier League, con Di Francesco che vorrebbe provare a trattenerlo. Continua il lavoro in uscita: uno dei nomi fuori dal progetto tecnico della Roma è Rick Karsdorp. Nei giorni scorsi la volontà di volerlo cedere è stata ribadita all'entourage dell'olandese, che a sua volta si è mostrato disponibile alla cessione. Nonostante non siano ancora arrivare delle offerte ufficiali per il terzino in scadenza nel 2025, si registrano i primi sondaggi da club turchi, greci, spagnoli e italiani. Nel mentre, sono state inviate le prime lettere di convocazione per il raduno a Trigoria di lunedì prossimo: oltre ai giocatori della prima squadra (ieri Svilar e Zalewski hanno pubblicato due video sui rispettivi account social in cui svolgevano delle sedute individuali), De Rossi vorrà valutare anche qualche giovane della Primavera.