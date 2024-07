Rilancio per Le Fée, muro del Rennes. E il sorteggio regala un finale da incubo

La Roma non molla e anzi rilancia. Enzo Le Fée è il primo obiettivo del mercato estivo e il club giallorosso sta intensificando i colloqui con il Rennes per portare a conclusione l'operazione. In tempi brevi. Perché l'obiettivo di Ghisolfi è quello di presentarsi ai nastri di partenza della stagione (il prossimo 8 luglio inizia il ritiro) con il 24enne francese a Trigoria. Da qui l'accelerazione delle ultime ore. Dopo la prima offerta ufficiale di 15 milioni, rifiutata, i giallorossi hanno rilanciato: 20 milioni bonus compresi. Niente da fare, almeno per adesso. Massara, ds del Rennes, continua a tenere il punto. «Ok il prezzo è giusto, ma senza bonus». La distanza tra le parti si sta piano piano assottigliando ma serve un ultimo sforzo da parte dei giallorossi. Che si sente forte dell'accordo già chiuso con il calciatore che ha scelto la Roma e non vede l'ora di sbarcare nella Capitale. Tanti piccoli indizi che raccontano un'operazione che non potrà che concludersi positiva-mente. Certo, al giusto prezzo. Ma la cessione di Le Fée conviene a tutti. Alla Roma, perché arriverebbe a Trigoria il profilo che manca nella rosa di De Rossi. […] Capitolo calendari. L'esordio della squadra di De Rossi sarà a Cagliari il 18 agosto, poi la prima in casa con l'Empoli e il big match con la Juve a Torino. Il derby arriva alla Befana, a chiudere il girone d'andata. Ma quello che ha fatto infuriare i tifosi della Roma è il finale da incubo che ha regalato il cervellone della Lega: cinque big match nelle ultime otto giornate. Juventus, Lazio, Inter, Atalanta e Milan.

(La Repubblica)