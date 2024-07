Rientrati i quattro azzurri. Abraham in campo

La Roma ha ripreso a lavorare ieri a Trigoria. De Rossi ha potuto riabbracciare i quattro nazionali italiani, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Cristante, che nel corso della giornata hanno svolto anche le visite mediche, oltre a Dybala, tornato dopo il matrimonio in Argentina. In campo anche Abraham, che ha superato il problema muscolare che l'ha tenuto fuori con Latina e Kosice. Esordio positivo per Shomurodov alle Olimpiadi di Parigi: l'attaccante è andato a segno su calcio di rigore nel match che l'Uzbekistan ha perso (2-1) contro la Spagna.

(corsera)