Riecco Dybala e i nazionali. Sabato test col Tolosa

Giornata di rientri a Trigoria. Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi in seguito alla trasferta lampo in Slovacchia dove lunedì la Roma ha sfidato in amichevole il Kosice, oggi la squadra torna ad allenarsi per la terza settimana di ritiro nel centro sportivo capitolino. Ma soprattutto, il tecnico riabbraccerà Dybala (tornato dal matrimonio in Argentina) e i quattro nazionali italiani reduci dalla deludente spedizione a Euro 2024 in Germania. Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy sono pronti a riprendere il lavoro con la squadra a poco meno di un mese dall'inizio del campionato. C'è ancora da aspettare invece per rivedere Celik e Paredes, che sarà l'ultimo a fare ritorno. Intanto la prossima tappa del precampionato giallorosso prevede un'amichevole con i francesi del Tolosa, originariamente in programma allo stadio del Conero di Ancona sabato 27 luglio, ma per ordine pubblico spostata all'interno del Fulvio Bernardini. L'annuncio è arrivato ieri direttamente dal club: fischio d'inizio alle 18 con diretta Dazn (gara a porte chiuse). Dopodiché la squadra si trasferirà a Rieti sabato 3 agosto dove alle 17 affronterà l'Olympiakos. Gara che precede la partenza per l'Inghilterra dove DDR e i suoi svolgeranno una seconda parte di ritiro che prevede altri due test contro Coventry (6 agosto ore 18 al St. George' Park, sede del ritiro) ed Everton. Infatti proprio a Goodison Park sabato 10 agosto alle 18 si concluderà la prestagione della Roma che dopo l'amichevole tornerà nella Capitale per l'ultima settimana di lavoro in vista dell'esordio in campionato in programma a Cagliari domenica 18 agosto.