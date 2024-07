Riecco Dybala e i nazionali. No alla Samp: Pisilli resta

Non solo rinforzi dal mercato. Daniele De Rossi può contare anche su ritorni eccellenti in vista della seconda parte di preparazione. A Trigoria ieri si è rivisto, infatti, Paulo Dybala reduce dalle nozze con Oriana Sabatini in Argentina e ansioso di abbracciare l'amico Soulé. L'argentino tra 6 giorni vedrà sfumare la clausola valida per l'estero, ma di fatto non ha mai preso in considerazione l'idea di abbandonare la Capitale, come dimostra il rifiuto ai milioni dell'Arabia Saudita. (...) Il tecnico ha ritrovato un leader per reparto per una rosa che ora comincia a prendere forma e che sabato nel test a Trigoria col Tolosa potrà contare su qualche titolare in più oltre ai giovani che hanno convinto Daniele. Su tutti Pisilli, per il quale è stata respinta la richiesta di prestito della Samp.

(gasport)