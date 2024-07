Ricorsi, scavi geologici e archeologia: le incognite sulla strada del progetto

Due questioni, fra loro intrinsecamente legate, sono un elemento di rallentamento nella redazione del progetto definitivo dello stadio della Roma di Pietralata. Per terminarlo, vanno completati i sondaggi geologici e gli scavi archeologici.Se i secondi sono una questione di localizzazione degli elementi dei nuovi edifici, primi sono invece essenziali per poter determinare composizione e caratteristiche del sottosuolo e quindi, calcolare le fonda-menta del complesso. I sondaggi sono in corso. Ma non possono essere completati. (...)L'altro grande tema che andrà risolto con il progetto definitivo è quello della mobilità: i parcheggi che vanno aumentati, da 4,400 a 6.500 posti, l'accesso con il trasporto pubblico locale e le simulazioni sui flussi di traffico in entrata e in uscita sono gli altri due elementi che i progettisti dovranno affrontare.

(Il Messaggero)