Ranking Uefa, giallorossi quinti: primi tra gli italiani

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma è la prima italiana per ranking UEFA. Ieri l'organizzazione che gestisce le competizioni europee per club ha infatti aggiornato la classifica dei punti in vista della stagione 2024/25 e il club giallorosso spicca nelle migliori cinque, dietro a giganti come Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool. Il costante raggiungimento delle fasi finali di Conference ed Europa League ha garantito ai capitolini di affermarsi come la quinta in questo speciale elenco con 90.000 punti, miglior punteggio in Italia: l'Inter è la seconda squadra di serie A, al 10° posto con 76.000 punti (anche grazie alla finale di Champions nel 22/23 persa contro il Manchester City), mentre per trovare la terza bisogna scendere in ventesima posizione, occupato dall'Atalanta con una graduatoria di 61.000 che sta risalendo grazie al successo dopo la vittoria in Europa League.