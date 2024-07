Rabiot, Depay e i disoccupati illustri nei quarti europei senza contratto

[...] Da lunedì scorso chi aveva un contratto in scadenza è ufficialmente un cosiddetto free agent, un calciatore libero da vincoli contrattuali. [...] Uno come Rabiot, per esempio, è tutta la vita che sceglie di arrivare a fine contratto per poi avere più potere negoziale nel trattarne uno nuovo. [...] Giuntoli gli ha offerto un'enormità, 7,5 milioni, ma mamma Véronique ne vuole 9, ingolosita dall'interesse del Milan e del Real Madrid. [...]

L'altro disoccupato di lusso è Depay, anche lui un habitué del parametro zero: nel 2021 passò gratis dal Lione al Barcellona e gratis lascia adesso, dopo un biennio, l'Atletico Madrid. Tra chi gli ha fatto delle avances, c'è la Roma. A proposito: senza un posto di lavoro c'è Rui Patricio, portiere di riserva tanto in giallorosso quanto nel Portogallo, dove invece troviamo il disoccupato più attempato, Pepe. [...] Sta brillando assai anche lo svizzero Rodriguez, che fino a pochi giorni fa era il capitano del Torino. [...] Non ha invece preso nessunissimo impegno Kroos, che non vede l'ora di godersi la pensione, ma prima ha un lavoro da finire. [...]

(la Repubblica)