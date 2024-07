Primo giorno Trigoria per Le Fée ma l'annuncio del club slitta a oggi

Nel primo pomeriggio di ieri Enzo Le Fée ha varcato i cancelli della sua seconda casa. A Trigoria ancora non si è allenato perché l'annuncio ufficiale è slittato a oggi, ma ha chiuso assieme al suo procuratore e al ds Ghisolfi, le ultime questioni burocratiche sul contratto. Il meeting è durato circa un'ora e poi Enzo è stato accompagnato a fare il giro del centro tecnico. Dalla palestra, alle piscine, ai campi, fino agli spogliatoi dove ha conosciuto parte dei suoi nuovi compagni e stretto la mano a De Rossi. Con il francese è partita la rivoluzione a centrocampo, un reparto che la scorsa stagione ha mostrato più di una falla. Daniele sfrutterà tutta la preparazione estiva per plasmarlo e averlo così pronto per la prima di campionato. (...) Dopo aver parlato con Daniele, Le Fée si è sottoposto all'intervista di rito e posato per le prime foto ufficiali con la maglia della Roma. Poi è rientrato nell'hotel dell'Eur dove attenderlo c'erano la moglie, la figlia e il fratello. Quasi sicuramente verrà anche impiegato nel primo test contro il Latina che si disputerà a Trigoria il 17 luglio. Enzo a partire da oggi si sottoporrà ai test atletici e fisici che la squadra sta già da un paio di giorni, tra cui quelli per misurare potenza ed esplosività sulle gambe attraverso salti pliometrici e quelli per migliorare la coordinazione e l'equilibrio con pedane di forza che valutano la simmetria. (...)

(Il Messaggero)