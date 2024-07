Primo giorno per Le Fée: adesso l'assalto a Chiesa. In uscita Paredes e Bove

"Daje Roma daje". Non poteva esserci saluto migliore per Enzo Le Fée nel suo primo giorno da nuovo calciatore della Roma. [...] Le Fée è atterrato ieri nella Capitale insieme all'agente e alla mamma, arrivata con un volo diverso da Nizza e accolta dal ds Ghisolfi. "Enzo è felice di aver scelto la Roma e di sapere che lo state aspettando", ha commentato il nuovo responsabile dell'area tecnica. [...] Il centrocampista francese è il secondo acquisto del calciomercato giallorosso.

Operazione da 23 milioni di euro fortemente voluta da Ghisolfi che conosce bene Le Fée. Sa che potrà innalzare il livello tecnico della squadra e ritagliarsi, fin da subito un posto da titolare. [...] Bove e Aouar sono in uscita. Il primo spera di rimanere nella Capitale e convincere De Rossi a puntare ancora su di lui. [...] Per l'algerino le sirene orientali continuano a fare capolino. [...] Ma il vero trading che Ghisolfi vorrebbe mettere in atto è con Paredes. Dentro Le Fée, fuori l'argentino, che pesa a bilancio per 8 milioni di euro. [...] Capitolo attaccanti. Federico Chiesa resta l'obiettivo numero uno. Il club continua a lavorare per convincere l'attaccante ad accettare il trasferimento. [...]

(la Repubblica)