Primo allenamento per Le Fée: "Voglio portare qui il mio stile"

Enzo Le Fée ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Il club ha ufficializzato il suo contratto (2029), guadagnerà 2 milioni a stagione (bonus compresi) e vestirà la maglia numero 28. Un centrocampista che può giocare in mediana o come mezz'ala, un elemento duttile costato 23 milioni versati nelle casse del Rennes: "Spero di portare qui il mio stile di gioco, mi piace avere la palla tra i piedi e giocare un bel calcio. Inoltre, tra i miei valori c'è quello di essere un lottatore in campo, per cui oltre alle mie qualità tecniche spero di portare qui anche la mia capacità di lottare". [...]

Ghisolfi lo ha voluto perché rappresenta un prospetto per il futuro: "Ho sentito grandi aspettative e gran voglia di portarmi qui, ovviamente è stata una voglia reciproca. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la loro fiducia nei miei confronti, spero di ripagarli sul campo". De Rossi lo ha sottoposto ai primi test atletici, gli ha dato delle indicazioni in campo e nella prima amichevole contro il Latina (17 luglio) sarà pronto a schierarlo: "Ho parlato con il mister, mi piacciono la sua energia e il suo amore per il club. Per me questo è l'aspetto più importante, so che da calciatore è stato molto amato qui, credo che lo sia anche da allenatore". [...]

(Il Messaggero)