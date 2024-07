Primavera, test col Sorrento nell'ultimo giorno

La Roma Primavera è giunta alle battute conclusive del ritiro svolto a Cascia. I baby giallorossi sono arrivati all'ultimo giorno nella località Perugina e proprio oggi svolgeranno l'ultimo test contro il Sorrento. Sono già due le amichevoli estive giocate dai ragazzi di Falsini: la prima è finita 4-1 per i grandi del Cosenza, la seconda invece è terminata con un roboante 4-4 contro la Ternana. Oggi pomeriggio invece alle 16.30, come dicevamo, concluderà il primo ritiro del test estivo contro la Prima squadra del Sorrento, con i giallorossi che faranno rientro nella Capitale per preparare il ritorno in campo nella prima di campionato contro il Cagliari che si terrà nel weekend del 17 agosto. [...] Il calciomercato prosegue anche nelle categorie giovanili con la Roma Primavera che prima dell'inizio del prossimo campionato dovrà verosimilmente sfoltire La Rosa. Qualche uscita eccellente c'è già stata, altre ce ne saranno piu avanti senza considerare gli addii dei classe 2004 o promossi in Prima Squadra da De Rossi o mandati in giro per l'Italia. In questi giorni tuttavia si è registrato un interessamento da parte della Ternana per tre calciatori del settore giovanile giallorosso: si tratta di lenco - contratto in scadenza nel 2025, ma nonostante ciò difficile credere che la Roma voglia privarsene quest'anno - Marazzotti e infine Plaia.

(Il Romanista)