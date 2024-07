Primavera: si parte con il Cagliari, l'ultima contro la Dea

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario per il campio-nato di Primavera 1 della prossima stagione. Proprio come per il calcio dei grandi il calendario stesso sarà asimmetrico e di 38 partite, con la differenza che, come ogni anno, al termine del massimo campionato delle giovanili italiane si procederà con il playoff scudetto ed i playout salvezza. Il cammino dei baby romanisti comincierà ufficiamente nel week end del 17 agosto 2024 con l'esordio casalingo che vedrà i giovani giallorossi allenati da Falsini debuttare al Tre Fontane di fronte al proprio pubblico contro il Cagliari. (...) La prima in trasferta invece si giocherà alla seconda giornata nel week end del 24 agosto sul difficile campo della Cremonese. Una settimana dopo si scende in campo di nuovo a Roma contro il Bologna prima della prima pausa stagionale che vedrà i giallorossi tornare in campo due settimane dopo. Al rientro dal break per altro, nel week end del 14 settembre 2024 i giallorossi saranno impegnati a Formello nel Derby della Capitale contro la Lazio. Il ritorno al Tre Fontane invece ci sarà nel week end del 25 gennaio 2025 nella ventiduesima giornata di campionato. (...) Il primo confronto con l'Inter in questa stagione ci sarà alla diciassettesima giornata del girone di andata e si giocherà a Milano, mentre il ritorno a Roma al Tre Fontane è previsto per la trentaseiesima giornata. Il cammino della Roma Primavera nella stagione regolare si concluderà ufficialmente a Roma contro l'Atalanta nell'ultimo test prima dei playoff di fine stagione. Un potenziale scontro diretto - almeno stando sulla carta - proprio per un posto nella fase finale della competizione che alla trentottesima giornata di campionato potrebbe giocare un ruolo decisivo nell'assegnazione di uno slot. (...)