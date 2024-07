Primavera, sconfitta col Sorrento nell'ultimo test del ritiro: ieri sera il rientro a Roma

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Ufficialmente concluso il ritiro della Roma Primavera a Cascia, che aveva avuto inizio lo scorso 16 luglio. 12 giorni di lavoro intenso per i baby giallorossi di Gianluca Falsini che hanno alternato in questo periodo sedute di allenamento e allenamenti congiunti contro alcune squadre che erano lì presenti. (...)La Roma Primavera ha svolto l'ultimo allenamento congiuntostavolta contro la Prima squadra del Sorrento perdendolo per 1-0. Finita la partitella di alle-namento poi, la Roma ha pianificato il rientro nella Capitale avvenuto proprio ieri in serata. Adesso Falsini e i suoi avranno poco più di 20 giorni per preparare l'inizio del nuovo campionato di Primavera 1 con i giallorossi che debutteranno nel massimo torneo nazionale contro il Cagliari - esordio casalingo al Tre Fontane - nel week end del 17 agosto. Fino ad allora il nuovo tec-nico romanista potrà contare su una Primavera sicuramente diversa (...)