Primavera, questa sera la prima amichevole estiva in ritiro contro il Cosenza

IL ROMANISTA - La Roma Primavera in questi giorni si trova a Cascia per il ritiro estivo. I giallorossi si sono radunati a Trigoria il 12 per poi partire il 17 nella località Perugina dove svolgeranno la seconda parte della preparazione al nuovo anno fino al 27 sera. I baby giallorossi allenati da Gianluca Falsini al momento devono fare a meno di alcune pedine importanti attualmente impegnate con De Rossi nel raduno a Trigoria con i grandi. (...) È in programma per questa sera alle 17 la prima amichevole estiva: i baby giallorossi infatti affronteranno la Prima squadra del Cosenza, che milita nel campionato di Serie B, e farà il suo esordio stagionale l'11 agosto, in Coppa Italia contro il Torino in occasione dei trentaduesimi della competizione. Quello di questa sera tuttavia non sarà l'unico impegno previsto nel corso del ritiro estivo. Il 27 luglio, ultimo giorno a Cascia, è in programma un secondo test contro il Sorrento che chiuderà gli impegni del ritiro. Tuttavia, non è da escludere una terza amichevole. (...)