Primavera, al via il ritiro ma col mistero

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Quarantadue giorni dopo la delusione della finale Scudetto persa contro il Sassuolo, parte la stagione 2024/2025 della Roma Primavera. Dopo quello della prima squadra, Trigoria oggi apre i cancelli per il raduno dei giovani giallorossi, che sono stati convocati al Fulvio Bernardini. Largo ai nati dal 2005 in poi, che nella giornata odierna sosterranno le visite mediche di rito, prima dei test fisici, che occuperanno il pomeriggio e la giornata di domani. (...) Dopo il saluto a Federico Guidi, che una volta scaduto il contratto con il club capitolino si è trasferito in Lombardia per allenare i pari età del Milan, la Primavera arriva al giorno del raduno, formalmente, senza una guida tecnica. Il nome del nuovo tecnico, in realtà, è noto già da qualche giorno, con la scelta dei Friedkin che è ricaduta su Gianluca Falsini, anche se l'annuncio ancora tarda ad arrivare. Con ogni probabilità, proprio in giornata il club renderà nota la scelta interna per l'ex calciatore nato ad Arezzo, in grado nelle ultime tre stagioni alla Roma di portare in bacheca tre scudetti di categoria: il primo con l'Under 16 e gli altri due con l'Under 17. Insomma, mai promozione fu più meritata. La prima parte del ritiro pre-campionato - il Primavera 1 inizierà nel fine settimana del 17 e 18 agosto, insieme alla Serie A - si svolgerà a Trigoria, con allenamenti in programma fino a martedì prossimo. Il 17 luglio, invece, ci sarà la partenza in direzione Cascia, per il vero e proprio ritiro. (...)