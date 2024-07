Primavera a Cascia: il 20 test col Cosenza

Proseguono i lavori della Roma Primavera per la nuova stagione 204/2025 . I baby giallorossi guidati da Gianluca Falsini - tecnico ancora non ufficializzato dal club - si sono ritrovati a Trigoria il 12 luglio per il raduno cominciando con le consuete visite mediche e test atletici di routine ad inizio anno. Giusto il tempo di scaldare i motori prima di partire già nella giornata di ieri direzione Cascia, dove l'Under 19 romanista proseguirà con la preparazione per la nuova annata calcistica [...] Via via che a Trigoria torneranno i vari Pellegrini, Cristante, Mancini, Paredes e compagnia i giovani romanisti raggiungeranno sempre di più i propri compagni di squadra a Cascia [...] La Roma Primavera sarà impegnata il 20 luglio nella prima amichevole stagionale. Gli avversari saranno i grandi del Cosenza, squadra che al momento milita nella Serie B del nostro calcio. [...] Quella con il Cosenza però non sarà l'unica amichevole che vedrà impegnati i ragazzi di Gianluca Falsini. Il 27 luglio infatti - per altro ultimo giorno di ritiro a Cascia - ci sarà un secondo incontro, stavolta contro il Sorrento [...].

(il Romanista)