Presentato il calendario: derby a gennaio e aprile

LEGGO (F. PONCIROLI) – Stilato il calendario della Serie A stagione 2024/25. Appuntamento al week-end del 17-18 agosto con la prima giornata. Esordio in trasferta per la Roma, attesa sul campo del Cagliari. La Lazio, invece, ospiterà il neopromosso Venezia. L'Inter campione d'Italia in carica aprirà le danze sul campo del Genoa. A chiudere il primo turno le seguenti partite: Bologna-Udinese, Milan-Torino, Empoli-Monza, Verona-Napoli, Juventus-Como, Lecce-Atalanta e Parma-Fiorentina. Bisognerà attendere l'anno nuovo per il derby. Appuntamento al 5 gennaio per Roma-Lazio, ultima giornata del girone d'andata. Il ritorno si disputerà il 13 aprile. Settembre ricco di super gare tra le prime della classe. Alla terza giornata (1 settembre), in programma Lazio-Milan Juventus-Roma e Inter-Atalanta. L'atteso derby di Milano si disputerà alla quinta giornata (22 settembre, ritorno il 2 febbraio). Bisognerà attendere il 20 ottobre (ottava giornata) per le sfide incrociate Juventus-Lazio e Roma-Inter. Al turno seguente, il derby d'Italia Inter-Juventus (ritorno, a Torino, il 16 febbraio). A novembre un'altra infornata di partite da circoletto rosso come Inter-Napoli e Juventus Torino, entrambe alla 12a giornata (10 novembre), e Milan-Juventus e Napoli-Roma, al turno seguente (24 novembre). Il 29 dicembre Milan-Roma, alla penultima giornata del girone d'andata. Sono quattro le soste previste per gli impegni delle nazionali: weekend dell'8 settembre, del 13 ottobre e del 17 novembre nei mesi restanti del 2023. Una sola sosta, invece, nel 2025, ossia il fine settimana del 25 marzo. È stato previsto solamente un turno settimanale, il 30 ottobre. Niente sosta invernale, con la Serie A che giocherà il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio. Intanto il Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri ha confermato Gianluca Rocchi come designatore degli arbitri della Can A e B per le prossime due stagioni sportive. Confermati anche Maurizio Ciampi come responsabile della Can C e Alessandro Pizzi per la Can D.