Prati sogna di ritornare alla corte di DDR

Matteo Prati ha un desiderio: riabbracciare Daniele De Rossi. Non uno qualsiasi, bensì l'allenatore che di fatto l'ha lanciato nel calcio che conta quando era un signor nessuno. [...] De Rossi, dall'altro lato, lo vorrebbe in squadra per farlo crescere e strutturare anche su di lui il nuovo centrocampo. Perché l'idea di fondo è di creare una rosa giovane, composta da giocatori italiani di prospettiva. [...] Prati è un pilastro dell'Under 21, inoltre è seguito dal ct Spalletti per il nuovo corso dell'Italia dei grandi post disastro a Euro 2024.

Del resto è considerato uno dei mediani più interessanti del panorama nazionale nonostante sia nato nel 2003. La certezza è arrivata in questa stagione passata a Cagliari, alla corte di Claudio Ranieri. [...] La sua annata è andata oltre le aspettative e si è chiusa con il botto: Matteo, infatti, ha realizzato uno dei due gol che hanno permesso al Cagliari di battere il Sassuolo nella penultima giornata. Per lui è stato il primo sigillo in Serie A. [...] Il suo valore è aumentato, complice un contratto che scade nel 2028. La Roma, nonostante ciò, ha messo il nome di Prati nella lista dei desideri: l'offerta in direzione Sardegna è pronta. [...]

(corsport)