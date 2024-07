Plusvalenze Juve, la Procura: "Agnelli e Nedved a giudizio"

LEGGO (T. ORMEZZANO) - Per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene è stato chiesto il rinvio a giudizio. Procede l’inchiesta sul caso delle plusvalenze fittizie – per 155 milioni di euro - e della manovra stipendi che, secondo i pm, avrebbe permesso alla Juventus di alterare i bilanci tra il 2019 e il 2021. Sotto il profilo sportivo, la vicenda era costata al club bianconero 10 punti di penalizzazione nel 2022/23, con conseguente esclusione dalle coppe europee. Il procedimento è arrivato dalla Procura di Roma dopo la decisione della Cassazione che, nel settembre 2023, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale della Procura di Torino. Si profila dunque il processo per gli indagati accusati, a seconda delle posizioni, di aggiotaggio, ostacolo agli organi di vigilanza e false fatturazioni.

Capitolo mercato. La Juve ha sorpassato l’Inter nella corsa al difensore 23enne colombiano Cabal. La trattativa con il Verona è in dirittura di arrivo per 12 milioni. Possibile inserimento del bianconero Aké, che si trasferirebbe all’Hellas in prestito. Si complica invece l’assalto a Koopmeiners, dopo le ultime esternazioni dell’ad dell’Atalanta Percassi: "Teun è fondamentale, la sua cessione non è mai stata prevista". La Juve ha l’ok dell’olandese, urge però un rilancio: 40 milioni non bastano, l’Atalanta ne chiede 60. C’è ancora tempo e modo per chiudere a quota 50 milioni.