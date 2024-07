Piace Sørloth per l'attacco: un'operazione da 30 milioni

Norvegia, fiordo di Trondheim. [...] Qui è nato Alexander Sørloth, da qui è partita la strada che l'ha visto percorrere 7 diversi campionati prima di esplodere al Villarreal, in cui l'anno scorso si è laureato vice capocannoniere della Liga. E' lui l'attaccante scelto dalla Roma per riempire il buco lasciato da Lukaku. Ventotto anni e ventisei gol nell'ultima stagione, di cui quattro in una sola partita al Real Madrid. [...]

Per prendere il norvegese basta pagare la clausola da 38 milioni, ma viste le condizioni economiche poco rosee del Villarreal ne potrebbero servire 30. La Roma spera di abbassare ulteriormente per portarsi a casa la spalla e amico di Haaland. [...] Sørloth ha un mancino preciso e un acume tattico non indifferente. Lo dimostrano la buona dose di dribbling e assist (48) in carriera. [...] Il botto è arrivato in Turchia, al Trabzonspor dove Sørloth ha segnato 33 gol nel 2020 diventando l'idolo dei tifosi e attirando le attenzioni del Lipsia che però lo ha ceduto due volte in prestito alla Real Sociedad prima di venderlo definitivamente al Villarreal. Ora quella lunga strada potrebbe portare davvero a Roma. [...]

(gasport)