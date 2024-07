Per il nuovo Milan tris di sabato. Juventus-Roma domenica sera

Un altro passo spedito verso la nuova Serie A è stato compiuto dalla Lega, che ieri ha reso noti date e orari degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. [...] Una programmazione estiva in cui, come è noto, non ci saranno partite né alle 12.30 né alle 15 per via delle temperature che potrebbero essere ancora molto alte. [...] La partenza, come di consueto, è un omaggio alla squadra campione d'Italia, che il 17 agosto alle 18.30 farà il suo debutto esterno contro il Genoa a Marassi. [...]

Da segnalare che il Milan giocherà tutte le prime tre gare sempre di sabato. Due slot anche domenica 18, con le due romane in contemporanea alle 20.45 (Roma a Cagliari, Lazio in casa col Venezia). [...] Alla terza giornata si entra già nel vivo del torneo, con tre big match spalmati in tre giorni. [...] Domenica 19 è già il tempo di godersi un'altra "classica": Juventus-Roma alle 20.45 terrà inchiodati allo schermo gli spettatori. Insomma, siamo solo a settembre ma si fa già sul serio.

(gasport)