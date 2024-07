Per De Rossi compleanno con la squadra

Prima gli auguri social dalla Roma ("Buon compleanno, Mister!"), poi la cena per il complaanno. Daniele De Rossi ha spento 41 candeline a Trigoria, dove i giocatori sono rimasti In serata, al termine dell'allenamento, per festeggiare il giorno spaciale del loro allenatore. Erano seduti attorno ad un tavolo, tutti Insieme, come una grande famiglia. Presente Paulo Dybala, rlentrato carico dall'Argentina dopo il matrimonio con Oriana Sabatini. C'erano anche Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini,tomati alla base archiviando le vacanze extra concesse dopo la partecipazione e l'ellminazione con l'Italla a Euro 2024.

(corsport)