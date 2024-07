Per Bove e Abraham l’allarme è rientrato

Gli esami strumentali ai quali si sono sotto posti Tammy Abraham ed Edoardo Bove non hanno evidenziato nulla di preoccupante, la miglior notizia che la giornata di ieri potesse produrre in quel di Trigoria day after del primo test estivo della Roma di De Rossi, uscita vittoriosa dal match andato in scena contro il Latina. L'attaccante inglese aveva accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro: nessuna lesione, ma l'ex Chelsea proseguirà nei prossimi giorni nel seguire una terapia specifica di recupero; per quanto riguarda il centrocampista giallorosso, fermatosi dopo appena un quarto d'ora di allenamento nella giornata di martedi, si tratta di una semplice affaticamento muscolare che sarà gestito, ma già ieri ha lavorato parzialmente in campo. Entrambi puntano a tornare a disposizione per la trasferta in Slovacchia, sul campo del Kosice, in programma lunedì sera alle 19.30, a meno di sviluppo su trame di mercato che li riguardano. (Milan e Fiorentina su tutte).

(Il Romanista)