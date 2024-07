"Paulo, sto arrivando"

Ha talmente tanta voglia di vestire la maglia della Roma, che di fatto Matias Soulé ieri si è ufficializzato da solo. Come? Pubblicando nel tardo pomeriggio una foto per festeggiare il primo anniversario con la sua fidanzata, non proprio un'immagine a caso visto che lo sfondo è il Colosseo. [...] E' proprio una conferma della chiusura della trattativa tra la Roma e la Juventus che nella giornata di ieri hanno lavorato per sistemare tutti i dettagli e definire la modalità di pagamento dei 26 milioni più 4 di bonus (due facili, gli altri meno) e il 10% della futura rivendita. [...]

Soulé firmerà un contratto di cinque anni con un ingaggio da circa due milioni di euro netti a stagione. [...] Era quello che l'argentino voleva già da maggio, quando ha invitato Dybala e Paredes alla sua festa di compleanno confidandogli di sognare il suo trasferimento alla Roma. [...] Così adesso sono tutti decisamente soddisfatti dell'accordo: i bianconeri che possono dirottare il tesoretto sul mercato in entrata, il ragazzo che nelle ultime ore ha sentito Dybala a più riprese, la Roma che ha regalato a De Rossi un giocatore di qualità e un rinforzo importante per il reparto offensivo. [...]

(corsport)