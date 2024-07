Parte la stagione: DDR aspetta ancora il primo acquisto

Ci siamo: è ufficialmente cominciata la nuova stagione. E Mister De Rossi sta ancora aspettando il primo acquisto vero per la nuova Roma. Club in ritardo? Fate voi, ricordando che tra una settimana ci sarà il raduno a Trigoria per l’inizio dell’attività. Facile sottolineare che, ad oggi, il gruppo a disposizione di Mister DDR sia palesemente più debole di quello che ha chiuso la passata stagione a Empoli. C’è ancora tempo per comprare? Certo che c’è. De Rossi nelle settimane passate era stato chiarissimo nell’indicare le priorità della squadra: un centravanti, un attaccante esterno, un terzino destro e un centrocampista con un passo diverso rispetto a quello dei suoi titolari. Il tutto con l’inquietante punto interrogativo legato alla clausola di Dybala. […]

(Corsera)