Dopo il Mondiale, un'altra Coppa America. E i complimenti di tifosi e media argentini per "la migliore mezz'ora della sua carriera". Leo Paredes dal 97' della finale con la Colombia ha preso in mano il centrocampo mettendo garra e qualità. (...) Con il pensiero alle offerte arabe, anche se ad oggi sembra prevalere la volontà di restare alla Roma. Che non è disposta a cederlo per meno di 20 milioni...

(gasport)