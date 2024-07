Paredes in uscita: offerta dall'Arabia. Focus Mikautadze

Il futuro di Leandro Paredes potrebbe essere lontano da Roma. L'argentino nei giorni scorsi ha ricevuto una super offerta dall'Arabia Saudita e si è preso del tempo per valutare la proposta. Il centrocampista si sente centrale nella rosa della Roma e, ovviamente, molto stimato da Daniele De Rossi. A 30 anni vuole ancora essere determinante in Europa, prima del ritorno, annunciato un giorno sì e l'altro pure, in Argentina al Boca Juniors. Ma l'offerta saudita è di quelle da far girare la testa per questo sta valutando, anche con la famiglia il da farsi. (...) La Roma ha messo nel mirino Georges Mikautadze, attaccante classe 2000 di proprietà del Metz che si è messo in luce con la Georgia durante gli ultimi Europei. Il calciatore piace a Trigoria e Ghisolfi nelle ultime ore sta cercando di sorpassare il Monaco. Il club monegasco resta in pole. (...)

(La Repubblica)