Ottimismo per Soulé. Idea Brobbey dell'Ajax

LEGGO (F. BALZANI) – Non c'è solo Soulé nei pensieri della Roma. Per l'argentino si respira ottimismo, alimentata pure da un post del suo agente che li ritrae insieme con la scritta "Tranquillo" e dal raggiungimento di quota 30 milioni che dovrebbe convincere la Juve. Il prossimo rinforzo arriverà sulla fascia sinistra dove Roma e Djurgardens sono ai dettagli per Dahl. Il terzino, classe 2003, ha preferito i giallorossi alla Premier ed entro sabato dovrebbe sbarcare a Roma per circa 4,5 milioni. In questa stagione Dahl è il migliore per azioni difensive, duelli difensivi e intercetti in Svezia. È anche il secondo per expected assist e il terzo per shot assist (passaggi che portano a un tiro) e passaggi. Si alternerà con Angelino a sinistra, mentre a destra sale Assignon del Rennes. Poi c'è il tema attaccante con due nuove candidature vista la mancata volontà del Villarreal di abbassare le pretese per Sorloth. Il nome nuovo è Brobbey, 22 anni stella dell'Ajax (18 gol in 30 partite). L'olandese costa 25-30 milioni, e su di lui ci sono anche un paio di club di Premier. Costa meno (20 milioni) Mateta. Il francese di origini congolesi del Crystal Palace somiglia molto a Lukaku per caratteristiche e viene da una stagione con 19 gol in Inghilterra. Il 27enne ha fatto sapere al suo agente di essere pronto a cambiare aria e sarebbe entusiasta della Roma, che oggi rivedrà a Trigoria gli azzurri e Dybala. Oggi, infine, incontro fondamentale per lo stadio di Pietralata: alle 12 in Campidoglio Ryan Friedkin e la Souloukou incontreranno Gualtieri per sbloccare il progetto.